Главу Минстроя Якутии высмеяли за участие в опросе про размер члена | 360°

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Главу Минстроя Якутии высмеяли за участие в опросе про размер члена

Глава Минстроя Якутии Кылатчанов заявил, что не участвовал в опросе про размер члена

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Пользователи Сети уличили главу Минстроя Якутии Павла Кылатчанова в участии опроса о размере члена, сообщило издание «Подъем». Чиновник заявил, что его страницу взломали, а сам он в подобных опросах не участвовал.

В одном из сообществ сети «ВКонтакте» опубликовали опрос на тему размеров мужского достоинства. Пользователям предложили поучаствовать в голосовании и похвастаться «достоинством».

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«К сожалению, это не первый случай взлома за последние месяцы. По поводу обращения в органы посоветуюсь с юристами и примем решение», — рассказал журналистам издания Кылатчанов.

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С его аккаунта проголосовали за вариант «Я девушка/хочу узнать результат».

Отказ от курения, а также занятие спортом и здоровый сон помогут сохранить мужское здоровье, заявил врач-уролог Марк Гадзиян. Медик посоветовал не находиться долго на открытом солнце, заниматься спортом минимум четыре раза в неделю и сбалансировать питание. По словам специалиста, следует отказаться от употребления большого количества мясных продуктов и сахара.

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