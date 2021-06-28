Главу Кубани заметили с «антиковидным» бейджем

Губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева заметили на публике с бейджем, якобы призванным защитить от коронавируса. В правительстве региона сообщили изданию «Подъем», что Кондратьев уже давно защищается таким образом.

Глава Кубани носит бейдж с антисептиком еще с самого начала пандемии, сообщили в пресс-службе краевого правительства. Там отметили, что этот бейдж ни в коем случае не заменяет Кондратьеву вакцину. Он сделал прививку от коронавируса еще в январе. А если титр антител станет меньше, губернатор будет готов пройти ревакцинацию.

Фотография с «антиковидным» бейджем появилась на странице Кондратьева в Instagram. После этого некоторые пользователи предположили, что глава региона до сих пор не привился от коронавируса.

В правительстве Кубани при этом обратили внимание, что на снимке Кондратьев изображен в медицинской маске.

Похожий противовирусный бейдж в 2020 году носил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля тогда признался, что не знает, помогает ли он.