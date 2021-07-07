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    07 июля 2021, 19:05

    Главу компании обвинили в хищении 1,3 млн рублей в Татарстане

    Редакция сайта 360

    В Татарстане перед судом предстанет 31-летний директор фирмы, которого обвинили в мошенничестве. Об этом сообщил сайт inkazan.ru.

    По данным издания, мужчина в 2017–2018 годах взял на себя обязательства по починке дорог в шести сельских поселениях. Были заключены муниципальные контракты. По версии следствия, директор компании работу выполнил некачественно. Он засыпал дороги щебнем, что не соответствовало предъявляемым требованиям. После мужчина подписывал акты о приемке выполненных работ.

    В итоге ему удалось похитить около 1,3 миллиона рублей бюджетных денег. Вину обвиняемый признал частично. На время расследования мужчину отправили под домашний арест. Уголовное дело передано в суд.