Главу компании обвинили в хищении 1,3 млн рублей в Татарстане

В Татарстане перед судом предстанет 31-летний директор фирмы, которого обвинили в мошенничестве. Об этом сообщил сайт inkazan.ru.

По данным издания, мужчина в 2017–2018 годах взял на себя обязательства по починке дорог в шести сельских поселениях. Были заключены муниципальные контракты. По версии следствия, директор компании работу выполнил некачественно. Он засыпал дороги щебнем, что не соответствовало предъявляемым требованиям. После мужчина подписывал акты о приемке выполненных работ.

В итоге ему удалось похитить около 1,3 миллиона рублей бюджетных денег. Вину обвиняемый признал частично. На время расследования мужчину отправили под домашний арест. Уголовное дело передано в суд.