Главу киевского департамента образования затравили за ностальгию по советскому детству

На Украине на чиновницу, поддавшуюся ностальгии по советскому детству, раскритиковали подписчики. Девушке пришлось закрыть комментарии в Facebook под постом, а позже и страницу.

Директор Департамент образования и науки Киева Елена Фиданян выложила ностальгический пост. В нем она написала, что были хорошие времена, когда можно было не бояться пить воду из-под крана, пользоваться многоразовыми стаканами в автоматах газировки, которые не воровали или уничтожали вандалы. Она вспомнила о временах, когда «копейки имели денежный вес».

«Стакан воды без сиропа стоил одну копейку, с сиропом — три копейки, проезд в трамвае стоил три копейки, в троллейбусе — четыре копейки, в автобусе и метро — пять копеек», — написал она.

Источник фото: телеканал «360»

Пользователи социальной Сети отметили, что у главы киевского образования слишком много времени на ностальгию. Она должна смотреть только вперед и улучшать образование в стране, но при этом вспоминает прошлое. Они предложили поменять директора департамента. Другие кто застал советское детство, напомнили, что стаканы воровали, поэтому они были либо привязаны, любо люди приносили их с собой.

Часть пользователей отметили, что ее воспоминания отличаются от реальности, которая происходила в СССР. Один из-подписчиков написал, что вода в советское время была плохого качества, не было нормальной медицины, истребляли экономики союзных республик.

Многие предположили, что своим постом чиновнице отвлекает от настоящих проблем. На Украине родителям школьников запрещают заходить в здания учебных учреждений, детей заставляю носить маски, а учителей вакцинироваться.