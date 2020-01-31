Главу Керчи в шубе и с батоном назвали живущей в другой реальности

Глава Керченского горсовета Мая Хужина, отозвавшая заявление об увольнении после скандала с поздравлением блокадников, живет в параллельной реальности. Такое мнение высказал представитель «Единой России» Александр Хинштейн.

По его словам, случившееся в Керчи показывает — чиновники бывают двух категорий. Одни, как глава Крыма Сергей Аксенов, чувствуют свою ответственность перед обществом.

«Другие, как, надеюсь, потенциально бывшая глава Керчи, живут в параллельной реальности и игнорируют мнение людей», — заявил Хинштейн РИА «Новости».

Председатель Керченского городского совета Мая Хужина, ее заместитель Лариса Щербула и другие депутаты 27 января в честь 76-й годовщины снятия блокады Ленинграда посетили 11 блокадников. Они подарили им медали, грамоты и караимские пироги. Чиновницы сделали фото с пенсионерами и выложили в интернет. Пользователей Сети возмутило то, что женщины стояли в шубах и при этом принесли ветеранам скромные подарки.

После широкой огласки чиновниц раскритиковали и власти. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал такое поведение недопустимым. Хужина написала заявление об увольнении, но потом передумала.

«Вчера я написала заявление, поддавшись сиюминутной женской слабости. Во-первых, заявление написано неправильно, а во-вторых, меня выбирали люди по мажоритарному округу. Избиратели мне звонят и говорят, что со мной. Поэтому я остаюсь», — рассказала она РИА «Новости».

Тем не менее Аксенов все равно пообещал уволить чиновницу. В свою очередь, блокадники не разделяют мнения возмущенных. Блокадница Евгения Прошина сказала, что довольна вниманием и подарками.