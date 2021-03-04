Глава Кемерова сломал ребра и попал в больницу

Глава Кемерова Илья Середюк госпитализирован в Кузбасскую клиническую больницу скорой медицинской помощи. У него сломано пять ребер.

«Глава города госпитализирован в больницу имени Подгорбунского. У него диагностирован перелом пяти ребер. Оказывается необходимая помощь. Чувствует себя хорошо, идет на поправку», — сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе городской администрации.

Обстоятельства, при которых глава Кемерова получил травмы, в пресс-службе не раскрыли. По сообщению источника NGS42, мэр города попал в стационар не менее четырех дней назад.

В администрации местному изданию сообщили, что обязанности Ильи Середюка, пока он находится в больнице, выполняет его первый заместитель Дмитрий Анисимов.

Илья Середюк стал мэром Кемерова в сентябре 2016 года. В 2019 году депутаты на заседании городского совета единогласно решили упразднить прямые выборы главы города.