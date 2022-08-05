Главу института РАН Шиплюка отправили под арест по делу о госизмене

Правоохранительные органы арестовали директора Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Александра Шиплюка по делу о государственной измене. Обыски прошли в этом учреждении, сообщил научный руководитель института Василий Фомин.

«В институте проходили оперативные мероприятия. Они связаны с нашим директором Александром Николаевичем Шиплюком. Его арестовали. Ему вменяют то же, что и [ранее арестованному главному научному сотруднику института Анатолию] Маслову. Госизмена», — сказал Фомин ТАСС.

Собеседник агентства добавил, что Шиплюка перевезли в московское СИЗО «Лефортово.

Александр Шиплюк — известный российский ученый, он является член-корреспондентом РАН, доктором физико-математических наук, крупным специалистом в области высокоскоростной аэрогазодинамики и экспериментальных методов исследования газовых потоков.

Ученый занимается исследованиями, связанными с развитием экспериментальной базы и методов аэрофизических исследований, экспериментальной аэротермодинамикой гиперзвуковых летательных аппаратов с прямоточными воздушно-реактивными двигателями.

Главный научный сотрудник института Анатолий Маслов попал под арест 27 июня. Он подозревается в госизмене. По данным источника агентства, близкого к следствию, ученого заподозрили в предоставлении связанных с гиперзвуком данных. Эти сведения являются государственной тайной.