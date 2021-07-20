Силовики задержали практически всю верхушку УГИБДД по Ставропольскому краю утром 20 июля. Правоохранителей подозревают в создании преступного сообщества. Один из задержанных — начальник управления Алексей Сафонов. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«С утра задержана практически вся верхушка УГИБДД Ставропольского края во главе с начальником управления Алексеем Сафоновым — более 35 сотрудников. Им инкриминируются организация преступного сообщества, получение взяток, злоупотребления, превышения и тому подобное», — написал парламентарий.

По словам Хинштейна, на Ставрополье действовала мафия, которая наживалась на всем. Депутат отметил, что задержанные были замешаны в продаже «блатных» номеров, пропуске грузовиков и торговле песком. Он опубликовал несколько фотографий дома Алексея Сафонова в Ставрополе.

В объектив камеры попали роскошный интерьер дома и золотой унитаз. Свой пост Сафонов занимает с 2012 года. Хинштейн рассказал, что полицейских задержали сотрудники ГУСБ МВД и ГУ МВД по Ставрополью при силовой поддержке Росгвардии.