Общество 28 июня 2023, 13:49 Главу департамента компании F.A.C.C.T. объявили в розыск за незаконный доступ к охраняемой информации ТАСС: главу департамента компании F.A.C.C.T. объявили в розыск РИА «Новости»

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Руководителя департамента разработки решений по комплексному противодействию сложным кибератакам компании F.A.C.C.T. Никиту Кислицына объявили в розыск. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным агенства, Кислицына подозревают в неправомерном доступе к охраняемой законом информации с использованием служебного положения. В его отношении возбудили уголовное дело по части 3 статьи 272 УК РФ. Следствие попросило Кислицына арестовать. Других подробностей пока не приводится.

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Название F.A.С.С.T. расшифровывается как Fight Against Cybercrime Technologies — «Борьба с технологиями киберпреступности». Компания оказывает услуги кибербезопасности и создает высокотехнологичные решения для предотвращения кибератак. Ранее она именовалась Group-IB.

В марте ФСБ завершила расследование дела о государственной измене против основателя Group-IB Ильи Сачкова. Материалы дела засекречены. С осени 2021 года подозреваемый находится в СИЗО, ему может грозить до 20 лет лишения свободы, сообщило РИА «Новости».