Главу Белорусской церкви освободили от должности

Священный Синод освободил митрополита Павла от должности. Вместо него возглавлять Белорусскую церковь будет епископ Вениамин.

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда сообщил в Telegrаm-канале об освобождении митрополита Павла от должности экзарха Белоруссии. Однако митрополит Павел займет другую должность, его назначили главой Кубанской митрополии.

Новым патриаршим экзархом назначен епископ Вениамин. Помимо этого, епископ будет временно управлять Борисовской епархией.

Ранее митрополит Павел призвал Александра Лукашенко к сдержанности и мудрости. Священнослужитель обратился к Александру Лукашенко и попросил его, как главнокомандующего страны, направить защитников в «нужную сторону». В момент обращения на улицах страны проходили протестные акции, в ходе которых многие, в том числе милиционеры, получили ранения, также известно о погибших.