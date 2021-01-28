Главу АТП в Кирове наказали из-за высаженного из автобуса подростка в мороз

Прокуратура внесла представление главе автотранспортного предприятия за нарушение прав подростка, которого незаконно выгнали из автобуса в мороз. Школьник не смог оплатить проезд банковской картой.

Днем 11 января на автодороге Киров — Кирово-Чепецк кондуктор выгнал из автобуса 16-летнего парня, который не смог оплатить проезд банковской картой.

«Оставление 16-летнего подростка на улице в зимний период при отрицательной температуре воздуха (−20 градусов) могло создавать угрозу его жизни и здоровью», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Кондуктор нарушил закон и подзаконные акты, регламентирующие права в сфере перевозок пассажиров. Прокуратура внесла представление руководителю автотранспортного предприятия по факту нарушения прав подростка.

В Перми в середине января 13-летнего подростка высадили из автобуса из-за отсутствия маски, когда на улице было около 20 градусов ниже нуля. Школьнику пришлось идти пешком пять кварталов по морозу. Региональный детский омбудсмен Светлана Денисова сообщила Ura.ru, что кондуктор не должен был высаживать ребенка даже в случае отсутствия денег.

В Новосибирске кондуктор автобуса остался без работы после того, как высадил на мороз девочку, у которой не оказалось денег на проезд.