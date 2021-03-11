Главу алтайской турбазы осудят за гибель семьи при пожаре

В Алтайском крае перед судом предстанет 59-летний директор турбазы, на которой погибла семья из четырех человек, отравившись выхлопными газами. Об этом сообщила «Политика сегодня».

По данным издания, семья погибла в июле прошлого года. В день их заселения на турбазе отключили электричество. Администрация решила запустить генераторы и разместить их в подсобном помещении под номером, где жила семья. В результате все члены семьи отравились продуктами выхлопа. Директора турбазы поместили под домашний арест. Свою вину он не признал.