Компания «Главстрой» вдвое увеличила объем возводимой недвижимости в Москве

Компания «Главстрой» увеличила объемы текущего строительства до 592 048 квадратных метров, что вдвое превышает показатель прошлого года. Она демонстрирует стабильный рост, предлагая покупателям качественный продукт в лучших локациях Москвы. В компании сообщили, что объем реализации жилой недвижимости с начала 2020 года вырос на 10% по сравнению с предыдущим полугодием. Он составил порядка 20 тысяч квадратных метров.

Динамика подтверждает высокий интерес покупателей к проектам компании «Главстрой». Ее проекты демонстрируют стабильный рост стоимости. Так, с момента старта продаж цена за квадратный метр в ЖК «Береговой» выросла на 66%, в ЖК Balance — на 38%.

В настоящее время «Главстрой» осуществляет строительство ЖК Balance на Рязанском проспекте и ЖК «Береговой» в районе Филевский парк. Первые этапы проектов появились на рынке в 2018 году и сейчас находятся на высокой стадии строительной готовности.

Оба объекта входят в топ-5 крупнейших проектов комплексного развития территории в Москве. Всего в рамках двух комплексов предусмотрено возведение более одного миллиона квадратных метров жилья, социальной и общественной инфраструктуры. В рамках проектов на данный момент ведется строительство девяти социальных объектов: двух школ, пяти детских садов, поликлиники и спортивного комплекса.

В июне 2020 года компания «Главстрой» приступила к строительству второго этапа ЖК «Береговой», в рамках которого планируют возвести 316 тысяч квадратных метров жилья и инфраструктуры. Также в этом году ожидается начало второго этапа ЖК Balance.

В первом полугодии 2020 года строительство ЖК «Береговой» и ЖК Balance вели быстрыми темпами. В ЖК Balance полностью завершены монолитные работы во всех корпусах. В компании уточнили, что работы вели с рекордной скоростью — один этаж возводили за пять дней. В первой очереди ЖК «Береговой» строительные работы завершены более чем на 90%, законено создание детского сада на 150 мест.

Также в пресс-службе «Главстроя» сообщили, что активное наращивание объемов текущего строительства и начало реализации новых проектов улучшило рыночные позиции компании. Это обусловило и повышение кредитоспособности компании крупнейшим рейтинговом агентством «Эксперт РА».

При этом потенциал к увеличению числа реализуемых проектов подтверждается достаточным объемом земельного банка, что позволяет компании осуществлять строительство новых проектов в самом маржинальном регионе России — Москве. Он характеризуется высоким инвестиционным потенциалом. Агентство также позитивно оценило качество корпоративного управления и высокое качество проработки стратегического обеспечения компании, а также высокую информационную прозрачность.