Лекция всемирно известного фотографа, коктейли и музыка: «Главстрой» снова собрал интеллектуалов в «Береговом»

Лекция от всемирно известного фотографа, коктейли и живая музыка — «Главстрой» открыл новый сезон интеллектуальных встреч в пространстве «Береговой».

Источник фото: пресс-служба компании «Главстрой»

Первое мероприятие сезона 2020 года посетило более 150 человек. Дискуссия была посвящена взаимодействию искусства, моды и воплощению этой коллаборации в современной рекламе.

С лекцией выступила фотограф Эмми Америка, известная по обложкам для журнала Vogue и фотосессиям для ЦУМ, Urban Outfitters и Numero. Она создала визуальную концепцию рекламного проекта «Однажды в Береговом», который «Главстрой» запустил в 2019 году.

«В основе идеи визуальной концепции „Берегового“ — стиль жизни, где каждый занимается тем, что для него важно и ценно, где „Береговой“ заботится о бытовых вопросах и является ежедневным вдохновением для каждого жителя. В „Береговом“ ценят красоту, любят кино, искусство, тонкий юмор и самоиронию. Это среда для единомышленников, а не просто для людей, которым нужна квартира», — отметила Эмми Америка.

Источник фото: пресс-служба компании «Главстрой»

Дискуссию продолжили гости вечера: российский писатель и поэт Дмитрий Макаров и самый известный библиотекарь России Андрей Дроздов. Они затронули тему формирования дизайн-мышления, объединяющего творческий подход, эмпатию и важность среды, в которой живет человек.

«Там, где уделяется достаточно внимания красоте, гармоничному развитию среды, архитектуры, формированию вкуса человека, там появляется особый, уникальный образ жизни и творчества, который может взрастить благородное общество, с особой культурой, ценностями и этикой. Именно эта задача должна быть движущей силой современного мира, а начинать можно с малого — наше окружение, наше комьюнити, наши соседи», — сказал Дмитрий Макаров.

Источник фото: пресс-служба компании «Главстрой»

«Внешняя эстетика оказывает влияние на развитие человека, на его мировосприятие. Так атмосфера и обстановка, в которой вырос, например, художник, оказывает влияние на эстетику его произведений, а его искусство становится отражением той эстетики, которая сопровождает его при жизни», — пояснил Андрей Дроздов.

Дружескую атмосферу вечеринки поддержал, ставший уже традиционным, клубный формат мероприятия: здесь можно было попробовать авторские коктейли от известного российского миксолога, основателя барменской гильдии Bartender Brothers Владимира Журавлева, послушать музыку от одного из лучших ди-джеев Москвы Максима Семеляка.

Источник фото: пресс-служба компании «Главстрой»

Интеллектуальные встречи в пространстве «Береговой» являются продолжением социокультурной концепции проекта и программы «Главстрой», в основе которой создание жилого пространства с социальными объектами и акцентом на инфраструктуру для социализации и общения.

Мероприятия проходят в пространстве «Береговой», расположенном на территории комплекса и предназначенном для встреч, лекций и дискуссий, а также совмещающим в себе функции офиса продаж.

Напомним, проект Public Talk в пространстве «Береговой» стартовал в конце 2018 года. В прошлом году интеллектуальные встречи «Главстрой» посетило более 500 человек.