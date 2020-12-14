Компания «Главстрой» проводит конкурс молодых дизайнеров

Всероссийский конкурс для молодых дизайнеров в рамках программы «Главстрой Art» стал международным. Интерес к нему проявили студенты не только из России, но также из Белоруссии и Украины.

Конкурс создали для того, чтобы поддержать дизайнерский потенциал молодежи как драйвера развития креативного девелопмента в России. Стать участниками конкурса могут студенты, старшеклассники и начинающие дизайнеры, которые закончили обучение и только начинают работать в индустрии моды. Конкурс реализуется в рамках программ «Главстрой Art».

Поступило уже более 300 креативных работ от участников из более 40 городов России, Белоруссии и Украины.

В конкурсе приняли участие студенты более чем из 50 вузов, среди которых крупнейшие вузы России и ближнего зарубежья.

В жюри вошли международные эксперты в сфере моды и дизайна: главный редактор, директор редакционной сети журналов Fashion Collection Марина Дэмченко; руководитель направления «Мода» Школы дизайна НИУ ВШЭ Анзор Канкулов; президент Международной ассоциации байеров International Buyers Hub, генеральный директор Fashion Hub Russia Георгий Ростовщиков; основатель холдинга высокой моды Sauvage Group Лилия Рах; международный байер и fashion-эксперт, член генерального совета Международной ассоциации байеров Элина Халими; генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс; основатель бренда Radical Сhic и студии текстильного дизайна Solstudio Textile Design Александра Калошина.

Конкурс поможет молодым дизайнерам, студентам профильных факультетов на начальном этапе карьеры поверить в себя и получить возможность заявить о себе и своем таланте на всю страну.

По мнению самих участников, подобный формат создает оптимальные условия для старта карьеры и творческой деятельности. Онлайн-формат конкурса позволит участвовать талантливым ребятам из любого города России и зарубежья.

Работы принимаются до 20 декабря. После экспертный совет определит лучшие работы. Отобранные экспертами самые креативные работы опубликуют в специальном выпуске журнала Fashion Collection — первом русском журнале о моде, который издается с 2003 года.

В АО «Главстрой» делают ставку на молодые кадры и рассматривают их как будущих лидеров компании. У компании есть корпоративная программа стажировки «Главстрой Практика». Благодаря ей стажеры смогут показать свой научно-креативный потенциал в уникальных девелоперских проектах «Главстрой», партнерами которых являются известные российские и международные компании.

В программу стажировки входят образовательный этап, в ходе которого студенты изучают современные профессиональные тренды в различных сферах, и практику на строительные объекты и в подразделения компании.

У молодых специалистов и студентов есть широкий выбор специальностей для практики. Для каждого составляется график, позволяющий совмещать работу с учебой. При этом стажировки оплачиваются, что дает студентам дополнительную мотивацию для самореализации.

Компания АО «Главстрой» является одним из ключевых девелоперов на рынке Москвы с опытом строительства жилой и коммерческой недвижимости с 1995 года. В настоящее время она занимается возведением ЖК Balance на Рязанском проспекте и ЖК «Береговой» в районе Филевский парк. Оба объекта входят в топ-5 крупнейших проектов комплексного развития территории столицы.