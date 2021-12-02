«Главстрой» провел международные конкурсы для создания новых жилых кварталов в Москве

Компания «Главстрой» провела четыре международных архитектурных конкурса для разработки новых проектов за два года. Цель — создать современные, качественные и многофункциональные жилые комплексы в Москве.

Проект на улице Крижановского в Москве

Конкурсы организовали, чтобы разработать концепции четырех проектов. Это «Сретенка 13/26», проект на 1-й Магистральной улице, проект на улице Крижановского и второй этап жилого квартала «Береговой».

Чтобы подготовить такие архитектурные конкурсы, «Главстрой» проводит трудоемкую работу. Компания анализирует природные, культурные и деловые особенности районов, в которых появятся новые жилые комплексы.

Конкурсные работы оценивает экспертное жюри, в состав которого входят урбанисты, представители городских и федеральных властей, именитые архитекторы.

Проект на улице Крижановского

Победителем для проекта на улице Кржижановского стало архитектурное бюро UNStudio из Нидерландов. Проект предполагает создание семейного квартала с парковым комплексом.

Проект на улице Крижановского в Москве

Пространство обустроят по высоким международным стандартам качества. В основу проекта ляжет образ небоскребов в Нью-Йорке.

Квартал сделают уютным и гармонично интегрируют в архитектурный силуэт города.

Проект «Сретенка 13/26»

Для проекта «Сретенка 13/26» победителем выбрали бюро John Mcaslan + Partners. Оно предложило комплексный подход к развитию территории с особым вниманием к общественным пространствам.

Кроме того, это бюро уделит особое внимание благоустройству пешеходных маршрутов.

Проект «Сретенка 13/26»

Предварительно «Главстрой» с профессионалами в сфере урбанистики и архитектуры проанализировали городской и исторический контексты этого места.

Проект на 1-й Магистральной улице

Американское бюро ODA займется проектом на 1-й Магистральной улице. За основу возьмут многофункциональность пространства и комплексное развитие территории.

В результате здесь создадут современную городскую экосистему для жизни, работы и отдыха.

Проект на 1-й Магистральной улице

Креативную среду позволит создать культурно-выставочное пространство, интегрированное в парк с городской площадью. Вдоль аллеи расположены рестораны, магазины, офисы, коворкинги, галереи, библиотеки.

Второй этап жилого квартала «Береговой»

Архитектурная студия «Арт-группа „Камень"» разработала концепцию и дизайн паркового комплекса для второго этапа жилого квартала «Береговой».

Экстерьер «Берегового» продолжает тему эстетики городов у воды. Проект подразумевает комплексное развитие территории и создание парка площадью более 2,5 гектара.

Второй этап жилого квартала «Береговой»

Проект включает в себя благоустройство жилого комплекса и интеграцию территории за его пределами, которая входит в городской проект реставрации набережной, охватывающей участок от Филевского парка до театра «Мастерская Фоменко».

Набережная вдоль фасадов «Берегового» представляет собой парковое пространство, визуально поддерживающее строгую архитектуру комплекса.

Второй этап жилого квартала «Береговой»

Прибрежный променад станет новой точкой притяжения и драйвером развития отдыха и туризма. Здесь расположены пешеходные, беговые и велодорожки.

На первых этажах жилого комплекса размещены кафе с видом на воду, бьюти- и спа-салоны, магазины, видовые общественные пространства.