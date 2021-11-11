«Главстрой» подвел итоги международного конкурса на создание концепции ЖК с парком на юго-западе Москвы

Компания «Главстрой» провела международный конкурс на разработку архитектурной концепции жилого комплекса премиум-класса с парком на юго-западе Москвы. Победителем стало голландское архитектурное бюро UNStudio.

ЖК расположен в Юго-Западном административном округе в районе Котловка на улице Кржижановского, 31.

Источник фото: телеканал «360»

Участниками финального этапа конкурса стали шесть известных международных команд — Rafael Vinoly Architects (США), PLP Architecture (Великобритания), Fuksas (Италия), Skidmore, Owings & Merrill (США), UNStudio (Нидерланды) и Kamen Architects (Россия).

В состав жюри вошли главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов, гендиректор «Главстроя» Андрей Васильев, декан Мадридской и Сеговийской школы архитектуры и дизайна Университета IE, исполнительный директор Притцкеровской премии в области архитектуры, архитектурный академик, куратор, редактор и автор Марта Торн, программный директор World Architecture Festival, заместитель председателя Совета по дизайну Великобритании, редакционный директор изданий The Architectural Review и The Architect’s Journal Пол Финч, директор департамента исследований и консалтинга Knight Frank Ольга Широкова, а также архитектор, директор Архитектурной школы МАРШ, член правления Союза московских архитекторов Никита Токарев.

Победу присудили архитектурному бюро UNStudio из Нидерландов. Среди самых известных проектов голландской компании — дом Мебиуса в Нардене, музей Mercedes-Benz в Штуттгарте, здание Сингапурского университета технологии и дизайна, театр Агора в Лелистеде, мост Эразма в Роттердаме.

В основе концепции проекта на улице Кржижановского — семейный квартал с парковым комплексом площадью 0,24 гектара. Проект предусматривает строительство 71 000 квадратных метров жилья, детского сада на 125 мест, фитнес-центра площадью 3 300 квадратных метров, коммерческой инфраструктуры и подземного паркинга. Жилой комплекс спроектирован в соответствии с высокими международными стандартами жилого строительства.

Источник фото: телеканал «360»

Идея проекта обращена к истории района и образам небоскребов Нью-Йорка 60-х годов прошлого века. Локация развивалась вместе с МГУ, в его окружении появились профессорские дома и другие высшие школы. Более полувека здесь живут семьи профессоров и московская интеллигенция, рассказали в «Главстрое».

Жилой квартал расположен на пересечении улицы Кржижановского и Нахимовского проспекта. В районе развит общественный транспорт, при этом он имеет и удобную автомобильную доступность: рядом с центром, удобный выезд загород и в аэропорт.

Источник фото: «Главстрой»

По словам гендиректора «Главстроя» Андрея Васильева, все команды, вышедшие в финал, представили интересные идеи, но именно архитекторам UNStudio удалось раскрыть большой потенциал проекта и подчеркнуть его уникальность.

«Концепция, с одной стороны, поддерживает дух места, ценности и образ жизни интеллигенции и научного сообщества, оказавшие влияние на развитие района, сформировавшие его исторический контекст и атмосферу. При этом жилой комплекс наполнен современной инфраструктурой и умными сервисами», — пояснил он.

По его мнению, проект станет архитектурной доминантой района, объединив лучшие образы классики и решения будущего.

Это уже не первый международный конкурс для «Главстрой». Ранее специалисты компании совместно с профессионалами в сфере урбанистики, архитектуры, дизайна проанализировали городской контекст, транспортные и пешеходные связи территории и по итогам провели международный конкурс на разработку архитектурной концепции апарт-отеля Сретенка 13/26.

Источник фото: «Главстрой»

Победителем стало бюро John Mcaslan+Partners, которое предложило комплексный подход к развитию территории. Особое внимание при этом было уделено применению натуральных материалов и благоустройству пешеходного пространства в зоне апарт-отеля.

Архитектурная концепция здания была продумана с акцентом на пешеходную функцию Сретенки, вдоль которой в проекте предусматривается создание общественных пространств, общая площадь которых составляет более 1200 квадратных метров. Среди них — магазины, ресторан, бьюти-салон и бассейн.

Источник фото: «Главстрой»

Этот проект позволит создать дополнительные связи для удобного передвижения пешеходов и расширить функциональные сценарии городского отдыха. Помимо этого, концепция предусматривает ландшафтное освещение и подсветку здания, мощение дорожек и озеленение вдоль них.

Также «Главстрой» благоустроит часть территории, входящей в границы участка компании и прилегающей к городскому скверу. На данной территории девелопер планирует добавить новые массивы кустарников и многолетников.

Представители компании отметили, что оператор международного конкурса, победителем которого стало архитектурное бюро UNStudio является компания Citymakers — соавтор концепции парка «Зарядье».

Вместе с «Главстроем» Citymakers разработали социокультурную концепцию развития парка площадью более 8 гектаров на территории проекта «Прогрессивные жилые кварталы Balance».