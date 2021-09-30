«Главстрой» инвестирует 14 млрд рублей в коммерческую инфраструктуру и рабочие места в Москве

Компания «Главстрой» инвестирует 14 миллиардов рублей в коммерческую инфраструктуру и рабочие места в Москве. Их создание является одной из ключевых составляющих социокультурной концепции строящихся жилых кварталов компании.

Инвестиции направлены на то, чтобы сделать кварталы новой точкой притяжения, учесть интересы всех участников: жителей, городских властей и бизнеса, сообщили в пресс-службе «Главстроя».

В компании отметили, что комплексное развитие территории города возможно только при развитии и инвестициях в общественную инфраструктуру и создание мест приложения труда в новых городских кластерах.

Для создания функциональной и гармоничной среды для развития общественной инфраструктуры «Главстрой» также рационально использует первые этажи зданий, в которых предусмотрены социальные объекты, коммерческие помещения и комьюнити-пространства.

Это позволяет активно взаимодействовать с территорией, а также гармонично интегрировать в городскую пешеходную среду новые объекты.

Для этого компания планирует инвестировать 15 миллионов рублей в благоустройство и создания новых пешеходных маршрутов в проекте Сретенки 13/26.

Для разработку архитектурной концепции проекта компания провела международный конкурс, победителем которого стало бюро John Mcaslan+Partners. Его специалисты предложили комплексный подход к развитию территории с особым вниманием к применению натуральных материалов, к благоустройству пешеходного пространства в зоне апарт-отеля.

Проект предусматривает создание дополнительных связей для удобного передвижения пешеходов и расширение функциональных сценариев городского отдыха. Концепция включает ландшафтное освещение и подсветку здания, мощение дорожек и озеленение вдоль них.

В ЖК Balance и ЖК «Береговой», которые входят в топ-5 проектов комплексного развития территории Москвы, предусмотрено возведение более одного миллиона квадратных метров жилья, социальной и общественной инфраструктуры. При этом на инфраструктурные объекты приходится более 20% возводимой площади, уточнили в «Главстрое».

В жилых кварталах особый акцент сделан на качество и концепцию ритейла и сферы услуг, которые в соответствии с новыми трендами выполняют функцию комьюнити, где люди могут социализироваться. Таким образом, магазины, шоурумы, торговые центры и маркеты становятся местами для встреч и общения, а не просто площадками для покупки товаров и услуг.

Помимо этого, в проектах создается прочная основа для создания социальной инфраструктуры. В рамках строительства жилого квартала на Москве-реке «Береговой» будет построена современная медицинская поликлиника площадью 6 500 квадратных метров на 250 посещений в смену.

Отличительной особенностью поликлиники является наличие современного физкультурно-оздоровительного комплекса, который будет включать бассейн и СПА-комплекс. Рядом с поликлиникой предусмотрен парковый комплекс площадью более 2,5 гектара, который будет выполнять рекреационную функцию. Также есть возможность прогулок по благоустроенной набережной Москвы-реки.

В ЖК Balance «Главстрой» увеличил почти в 1,5 раза площадь паркового комплекса. Общая площадь паркового комплекса теперь составляет более 8 гектаров.

В настоящее время «Главстрой» благоустраивает парк площадью 5,7 гектара, расположенный на территории жилого квартала Balance, а также займется благоустройством прилегающей к ЖК городской территории площадью 2,37 гектара и длиной 750 метров, расположенной вдоль Окской улицы.

На новом участке планируется создать парковое пространство, которое будет поддерживать существующие связи города, выполнять пешеходную функцию и разные сценарии отдыха, а также сделает удобным доступ в жилой квартал.

Социокультурный фокус всего парка направлен на всесезонность и вариативность использования общественного пространства, разнообразие видов событий и проектов, продвижение здорового и активного образа жизни, защиту окружающей среды, развитие коммерции на первых этажах и рациональное перемещение и безопасность на территории.

Проект реализуется в рамках социокультурной программы парков «Главстрой», которая предусматривает создание парковых комплексов в жилых кварталах компании, а также благоустройство прилегающих территорий.