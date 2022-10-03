Главредом информационного портала Life назначена Татьяна Денесюк | 360°

Общество 03 октября 2022, 19:23 Поделиться Telegram

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Viber Главредом информационного портала Life назначена Татьяна Денесюк

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Новым главным редактором информационного портала Life назначена Татьяна Денесюк. Ранее она занимала пост заместителя главного редактора, пояснило издание.

Свою карьеру в медиахолдинге News media, в который входит Life, Татьяна Денесюк начала в 2017 году на позиции шеф-продюсера на канале Life News. В 2019 году она перешла на позицию заместителя главного редактора. В 2020 году запустила авторскую программу на ютуб-канале "Изнанка. Женщины".

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Также Денесюк является автором фильма "Беслан. Заложники навсегда", который стал лучшим социальным фильмом на XVI Севастопольском международном фестивале документальных фильмов.

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