Общество 12 января 2024, 18:00 Главреда «Вечерней Москвы» Куприянова наградили почетной грамотой президента РФ

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Главного редактора «Вечерней Москвы» Александра Куприянова наградили почетной грамотой президента Российской Федерации в белом зале столичной мэрии, передала «Вечерняя Москва».

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» отмечены сотрудники редакции Екатерина Рощина, Сергей Серков и Анна Новикова.

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«Получая сегодня высокие награды, знаем, что в этом заложен труд огромного числа журналистов, которые делали „Вечерку“ легендарной. Мы эти награды воспринимаем как большой аванс», — отметил Куприянов.