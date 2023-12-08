08 декабря 2023, 14:27
Главред журнала «За рулем» Кадаков заявил, что не видит пользы в штрафах за превышение средней скорости
Штрафы за превышение средней скорости предложили ввести в РФ. В беседе с сайтом телеканала «Звезда» инициативу прокомментировал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
Специалист считает, что в соответствующих мерах нет смысла или пользы.
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«Нет никакой статистики, которая бы подтверждала полезность контроля средней скорости и вынесения штрафных постановлений», — высказался эксперт.
По его словам, никто не знает, улучшится ли безопасность на российских дорогах в случае введения такого наказания.
Штрафы
Дороги
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