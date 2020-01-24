Главред журнала о недвижимости отреагировал на прогноз роста цен на аренду

«Мы прогнозируем рост цен на аренду в этом году в пределах 5-7%. Дело в том, что растут у арендодателей расходы ЖКХ, растут затраты на ремонт, который они вынуждены делать после каждого арендатора, государство пытается заставить их платить налоги. Все это заставляет собственников квартир немного поднимать арендные ставки. С другой стороны, доходы арендаторов тоже не растут», — пояснила Богатырева.

По мнению главреда спрос вырастет на однокомнатные квартиры, студии и отдельные комнаты. Она уточнила, что увеличение арендных ставок — следствие роста цен на само жилье и на первичном, и на вторичном рынке.

«Квартиры становятся недоступными для людей, и вместо того чтобы покупать собственное жилье они принимают решение продолжать арендовать квартиру. Если будет снижаться ипотека, будет повышаться доступность жилья, соответственно, спрос будет переходить на рынок покупки. Но если ипотека не будет снижаться, то будет возрастать спрос на аренду и, соответственно, арендные ставки будут расти», — резюмировала Богатырева.

Ранее стало известно, что в этом году цены на аренду квартир в крупных городах России могут вырасти на 5–10%.