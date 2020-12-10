Главред журнала для родителей ответил на критику из-за интригующей обложки

Главному редактору белгородского журнала «Мамина азбука» Маргарите Хорошайловой пришлось оправдываться за дизайн нового номера. На обложке фото девочки загородило часть названия. Из-за этого некоторые неверно его трактовали.

По словам Хорошайловой, никаких проблем с дизайном очередного выпуска нет. Все дело в некоторых людях, которые любят поливать грязью все вечное и доброе.

«Ситуация, конечно, печальная, но проблема не в нашей обложке, проблему я вижу в культуре нашего населения, в кругозоре, в восприятии», — заявила она в комментарии изданию «Подъем».

Главный редактор подчеркнула, что у нее нет претензий к художникам, дизайнерам, верстальщикам. Она считает, что они справились с задачей.

Хорошайлова призналась, что не учла того, что «журнал выходит за рамки сложившейся читательской аудитории». До скандала мало кто знал название этого издания. По ее словам, постоянным читателям новый выпуск понравился. Они оставили много положительных отзывов.