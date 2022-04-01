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    01 апреля 2022, 18:37

    Главред «Вечерней Москвы» Куприянов получил орден за просветительскую работу

    Полина Гребенщикова

    Главному редактору издания «Вечерняя Москва» вручили Патриаршую награду — орден Святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского. Такая награда присуждается за просветительскую работу.

    Орден вручал митрополит Калужский и Боровский Климент. Куприянов поблагодарил за награду и отметил, что это награда для всего коллектива. По его словам, тот, кто возглавляет газету, должен всегда олицетворять собой труд всей редакции.