Главред «Вечерней Москвы» Куприянов получил орден за просветительскую работу

Главному редактору издания «Вечерняя Москва» вручили Патриаршую награду — орден Святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского. Такая награда присуждается за просветительскую работу.

Орден вручал митрополит Калужский и Боровский Климент. Куприянов поблагодарил за награду и отметил, что это награда для всего коллектива. По его словам, тот, кто возглавляет газету, должен всегда олицетворять собой труд всей редакции.