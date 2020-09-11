Главред «России 24» матерно пожелал башням-близнецам «гореть»

Именинник поблагодарил друга за поздравление. Но после того, как на пост обратили внимание журналисты, публикация стала недоступной.

Евгений Бекасов участвовал в запуске нескольких российских каналов. Руководить редакцией «Россия 24» был назначен в начале сентября.

В результате атаки террористов «Аль-Каиды»* 11 сентября 2001 года на башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и здание Пентагона погибли почти три тысячи человек и более шести тысяч получили ранения. В этом году их память почтили с помощью двух столбов света.

* — террористическая организация, запрещена России.