Главред «России 24» матерно пожелал башням-близнецам «гореть»
Главный редактор телеканала «Россия 24» Евгений Бекасов поздравил своего коллегу Ивана Князева в Facebook с днем рождения. Он написал: «И пусть Всемирный торговый центр (ВТЦ) горит к **** в этот день всегда».
Именинник поблагодарил друга за поздравление. Но после того, как на пост обратили внимание журналисты, публикация стала недоступной.
Евгений Бекасов участвовал в запуске нескольких российских каналов. Руководить редакцией «Россия 24» был назначен в начале сентября.
В результате атаки террористов «Аль-Каиды»* 11 сентября 2001 года на башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и здание Пентагона погибли почти три тысячи человек и более шести тысяч получили ранения. В этом году их память почтили с помощью двух столбов света.
* — террористическая организация, запрещена России.