Главред «Ридуса» высказался о ситуации со статьей экс-заключенного

Роскомнадзор потребовал от «Ридуса» удалить статью бывшего заключенного Антона Мухачева о быте в СИЗО «Медведково», поскольку судебные органы Югры выявили в материале пропаганду «философии воров в законе, тюремных понятий среди несовершеннолетних» пользователей Сети, а также «подрыв авторитета легитимных органов исполнительной власти».

Отмечается, что издание пошло навстречу требованиям РКН, но будет добиваться его отмены.

«Издание „Ридус“ не публикует никакой незаконной информации, наша редакция и наша юридическая служба внимательно отслеживают все нормативные изменения в сфере СМИ и реагируют на все соответствующим образом», — прокомментировал главред «Ридуса» Андрей Гулютин.

В прошлом году Астраханский областной суд принимал такое решение по этой статье Мухачева, но «Ридусу» удалось выиграть дело и возвратить удаленную статью.