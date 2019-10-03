Главред «Ридуса» обвинил «Радио Свободы» в искажении слов

Накануне к главному редактору «Ридуса» Андрею Гулютину обратился журналист «Радио Свобода» Марк Кротов. Его интересовала некая Анна Богачева, с которой Гулютин был знаком. Несколько лет назад они пересекались в околофутбольной среде.

Об Анне Богачевой узнали в сентябре прошлого года, когда она попала в американские санкционные списки. Ее связывали с якобы хакерскими атаками, которые каким-то образом могли повлиять на президентские выборы в США.

В среду вечером на «Радио Свобода» вышла статья, в которой, по словам главреда «Ридуса», были заметно искажены его слова. Во время беседы Марк Котов спрашивал у Гулютина, как давно он знает Богачеву, как она оказалась в «правооколофутбольной» среде и как связана с террористической организацией БОРН (реальное существование которой в суде доказать не смогли).

Гулютин честно отвечал на вопросы, однако в статью попали далеко не все его ответы. А те, что попали, были сильно искажены.

«Мы вообще пообщались довольно долго, но в статью в итоге попала лишь пара слов, причем это были совершенно не те слова, что я говорил. Более того, комментарий, опубликованный от моего имени, на 100% искажал содержание моей речи», — рассказал Гулютин.

По словам главреда «Ридуса», Котов попытался узнать, проходила ли Богачева по делу БОРН. В ответ на это Гулютин заявил, что Богачева в материалах дела не фигурировала. Тогда Котов настоял, что по делу она все-таки проходила: «Ну сдавала квартиру там людям из БОРНа, ну какие-то еще мелочи», — пояснил собеседник.

«Да, именно, что-то она там сдавала», — заметил Гулютин.

Далее, в уже опубликованном материале «Радио Свобода» привела слова главреда «Ридуса» только о том, что Богачева якобы выполняла «мелкие технические поручения» террористов.

Спустя несколько минут после выхода статьи ее процитировала «Медиазона». Гулютин считает, что там уже знали, что готовится материал и были наготове. В результате статью с искаженным комментарием издание опубликовало дословно. Спустя еще час первоисточник процитировал телеканал «Дождь».

Далее, по словам Гулютина, произошло «чудо».

«„Радио Свобода“ меняет мои слова в тексте. Теперь, по их версии, я считаю, что „роль Богачевой в деле БОРН заключалась в том, что ‚она что-то там сдавала‘“. Что тоже не отражает действительности, но поближе к правде, если сравнивать с первоначально приведенными словами», — рассказал он.

А вот у изданий, которые цитировали «Радио Свобода», комментарий Гулютина остался прежним. Таким образом Марк Котов и его соавторы «не виноваты», а коллеги скорее всего что-то перепутали. Андрей Гулютин считает, что все это не случайно, поскольку в материале «Радио Свобода» указаны три автора, соответственно, текст обязательно должны были вычитать и согласовать не один раз. Из этого следует, что тут имеет место намеренное искажение фактов.

Гулютин пообещал предпринять соответствующие юридические шаги и наказать лжецов.