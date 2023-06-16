Общество 16 июня 2023, 13:42 Главред MilitaryRussia.ru Корнев: российские боевые самолеты по оснащенности превосходят украинские

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Российские боевые самолеты по своей оснащенности превосходят украинские. Об этом в разговоре с радиостанцией Sputnik заявил главный редактор сайта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев.

«При правильном подходе к делу современные российские самолеты технически превосходят самолеты МиГ-29, которые есть в распоряжении ВСУ на данный момент. Ракеты дальнего действия „воздух-воздух“ — например, ракета типа Р-37М — дают совершенно другие возможности нашим самолетам», — сообщил он.

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Причем эксперт добавил, что все зависит от организации и комплексной работы военно-воздушных сил в зоне СВО.

Ранее издание Politico написало, что украинский пилот, который прошел обучение в США, погиб в одном из первых боев.