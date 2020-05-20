Главред MAXIM высказался о влиянии блогинга на формирование общественного мнения

«Блогеры обращаются лично к вам, они душевны и эмоциональны. Блогер-миллионник сравним сейчас по влиянию с журналом, поэтому может повлиять масштабно», — заметил собеседник информагентства.

Отмечается, что в своих поступках и суждениях человек опирается на то или иное «авторитетное мнение» из газеты или блога. С коронавирусом ситуация сложнее, поскольку рациональные люди воспринимают информацию об инфекции из СМИ. У людей нет полного понимания процессов, происходящих в жизни.

«Ваше же мнение — это мнение других людей, так или иначе, почти всегда. Только единицы могут проанализировать большие объемы информации и составить свое суждение», — подытожил Маленков.