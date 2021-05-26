Главред «Комсомольской правды» рассказал о пользе блогеров для СМИ

Блогеры сейчас имеют огромную аудиторию и уже не просто конкурируют с традиционной журналистикой, но даже порой побеждают. Об этом заявил гендиректор издательского дома «Комсомольская правда», главред издания Владимир Сунгоркин.

По словам журналиста, сам он относится к блогосфере спокойно. Более того, считает, что их материалы могут быть полезны для СМИ.

«Меня блогеры не бесят, я отношусь к ним с любовью. Никакая редакция не может охватить все события, которые везде и всюду происходят», — рассказал он «360» на премии «Медиана».

Сунгоркин отметил, что «Комсомолка» часто использует сведения блогеров в виде наводок либо публикует у себя их материалы.

«Все, кто пытается побеждать в этой конкуренции (блогеров и СМИ — прим. ред.), — это как раз номинанты премии губернатора. Это люди, которые достойны того, чтобы их работы отметили. Они старались в реальной конкурентной среде быть победителем», — подчеркнул он.

Сунгоркин добавил, что сейчас людям очень не хватает добрых историй, которые бы их просто отвлекли от негативных событий, подорожания продуктов, коронавируса и так далее.

«Мы находим истории не далеких звезд, а которые рядом происходят. И такие истории люди читают», — добавил он.