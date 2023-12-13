Общество 13 декабря 2023, 18:03 Главред «Комсомольской правды» Олеся Носова назвала смерть журналистки Анны Царевой шоком для редакции

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Сегодня стало известно о смерти 35-летней журналистки «Комсомольской правды» Анны Царевой. Главный редактор издания Олеся Носова заявила, что уход коллеги из жизни стал настоящим шоком для всей редакции.

Олеся Носова подчеркнула, что Анна была для всех незаменимым сотрудником и хорошим другом. С ней невозможно было оказаться в безвыходной ситуации, она всегда находила какое-либо решение, добавила главред.

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«Вот сейчас в редакции идет опрос — сотрудники анонимно выбирают человека года. И Аню предлагают чаще других», — отметила Носова.