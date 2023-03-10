Общество 10 марта 2023, 19:11 Главред издания «Бюллетень кинопрокатчика» Нечаев скончался на 37-м году жизни

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Друзья главного редактора издания «Бюллетень кинопрокатчика» Александра Нечаева сообщили о его скоропостижной смерти в Ташкенте. Об этом написал «Взгляд» со ссылкой на Telegram-канал журнала.

Журналист уехал в соседнюю республику всего на пару месяцев, но уже в апреле планировал вернуться в Россию.

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Причины смерти 36-летнего главного редактора не раскрываются. Лишь известно, что Нечаева нашли мертвым в его квартире.

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