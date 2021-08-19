Главред хабаровской газеты объяснил выход номера на «тарабарском» языке

Хабаровская газета «Приамурье» тиражом почти три тысячи экземпляров вышла на «тарабарском» языке из-за ошибок с кодировкой. Сейчас их уже устранили, заявила главный редактор издания Людмила Мосьпак.

По ее словам, сбитая кодировка была только на двух полосах — «Усадьба» и программе телевидения. Все новостные материалы были в порядке, добавила она в комментарии РИА «Новости».

Фото газеты распространялось накануне в Telegram. В частности, авторы канала «Борус» высказали мнение о том, что, вероятно, читатели для «Приамурья» — дело десятое, потому такое происходит уже якобы не первый раз.

«Нас проинформировали, и мы исправили, газета выполнена в чистом виде. У нас (в Комсомольске-на-Амуре — прим. ред.) тираж вышел нормальный, [со сбитой кодировкой] в других городах», — уточнила Мосьпак.

Она добавила, что такой сбой происходил и ранее, но только сейчас об этом сообщили в редакцию. В администрации Комсомольского района случившееся никак не прокомментировали.