Главред Baza Никита Могутин сообщил о взломе аккаунта WhatsApp

Учетную запись в мессенджере WhatsApp главного редактора Baza Никиты Могутина взломали в ночь на субботу, 4 сентября. Неизвестные запросили и ввели код для входа в аккаунт. Об этом Могутин написал в своем Telegram-канале.

Журналист отметил, что он не использует в WhatsApp в профессиональной деятельности, так что никакой важной информации взломщики получить не смогли.

«Те, кто взломал мне WhatsApp, изрядно обогатили свою коллекцию поздравительных пикчей, хотя, учитывая, что они занимаются такой фигней, коллекция у них и своя должна быть прекрасная», — прокомментировал случившееся Могутин.

Главный редактор Baza раскритиковал работу мессенджера. Он пояснил, что установленная несколько лет назад двухфакторная верификация отключилась, пароль, который приложение разрешает ввести, может состоять только из шести цифр. Больше нельзя, но и меньше тоже. Ответ на запрос об информации учетной записи готовится несколько дней.

Кому именно понадобилось взламывать аккаунт в WhatsApp, Могутин не знает. По его мнению, это часть атаки на редакцию Baza, которая безуспешно продолжается больше года.