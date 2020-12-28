Главой Росстандарта назначили Антона Шалаева
Российский премьер Михаил Мишустин назначил Антона Шалаева на пост главы Росстандарта (Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии). Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на пресс-службу правительства.
По данным информагентства, с 2016 года Шалаев работал на посту заместителя главы Росстандарта. Отмечается, что он курировал развитие международного сотрудничества, организацию ведения единого реестра зарегистрированных систем добровольной сертификации, а также реализацию госполитики в сфере стандартизации и обеспечение функционирования единой информационной системы по техрегулированию.