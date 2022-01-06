Шойгу провел телефонные переговоры с главой Пентагона

Министр обороны Сергей Шойгу и глава Пентагона Ллойд Остин провели телефонные переговоры. На повестку были вынесены вопросы безопасности, представляющие взаимный интерес двух стран, сообщили в Минобороны РФ.

В Пентагоне заявили, что Шойгу и Остин, в частности, затронули тему «снижения рисков» у границы Украины, сообщило РИА «Новости».

В конце декабря глава Минобороны РФ на заседании расширенной коллегии ведомства сообщил о планах США устроить провокацию на юго-востоке Украины. По его данным, известно о том, что в Авдеевке и Приазовске находятся более 100 сотрудников частных военных компаний.

Информацию о том, что Россия наращивает военное присутствие на границе с Украиной, несмотря на подготовку к переговорам по безопасности с США, распространил Bloomberg. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что пока страна не видит большой угрозы от скопления войск РФ на границе.

«Мы четко осознаем, где там что происходит. На сегодняшний день угроз для открытой агрессии со стороны РФ мы с вами не видим», — добавил он.