Главой экспертного совета при Минприроды стал Николай Валуев

Экспертным советом при Минприроды будет руководить депутат Госдумы, экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Николай Сергеевич активно вовлечен в нашу работу, принимает участие в решении проблемных вопросов, которые возникают», — цитирует заместителя директора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Алексея Яковлева ИА НСН.

«Петербургский дневник» добавил, что, кроме Валуева, экспертный совет пополнят специалисты заповедной системы и Росзаповедцентра, а также представители научных сообществ и общественных организаций.