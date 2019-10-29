  • Главными страхами россиян оказались болезни близких

    29 октября 2019, 10:30

    Анатолий Минкин

    Болезни детей и близких считают своим главным страхом более половины россиян. Об этом свидетельствуют данные опроса «Левада-центра».
    Главными страхами россиян оказались болезни близких

    Треть россиян предпочла экономить на здоровье

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    Согласно данным опроса, 61% россиян беспокоится за здоровье детей и родственников. Этот страх остается самым главным на протяжении последних нескольких лет этого опроса.

    На втором месте оказались сразу три страха: войны, произвол властей, собственные болезни. Такие чувства испытывают 42% респондентов. Чуть более трети опрошенных (31%) заявили о страхе стать бедными.

    Каждый пятый опрошенный заявил, что боится стихийных бедствий, 18% поделились опасениями потерять сбережения, а 16% не хотят потерять работу. Меньше всего россияне боятся старости.

    По условиям опроса респонденты могли выбрать несколько ответов. В исследовании приняли участие 1601 человек в 137 населенных пунктах России.

    Опасение за свое здоровье среди россиян — это не случайный фактор. Опрос показал, что граждане страны для экономии своих сбережений стали отказываться от лечения. Экономят на здоровье 27% респондентов. Но главным предметом для экономии стал отпуск. Отказываются от необходимого отдыха ради сохранения денег 46% опрошенных.