Главным страхом современной молодежи назвали потерю телефона

«Как ни странно, молодежь больше всего боится потерять мобильник — там вся ее жизнь», — рассказала изданию руководитель научного проекта, директор Центра когнитивных программ и технологий РГГУ Вера Заботкина.

Собеседница сообщила, что ее коллеги составили дерево различных видов угроз. На верхнем уровне разместили социокультурные угрозы, которые делятся на угрозы обществу, индивиду и культуре. Среди угроз обществу главные касаются института брака и семьи, науки, образования и искусств. Угрозы индивиду — потеря идентичности, дискриминация по возрасту и социальная незащищенность, а угроза культуре — это перестройка системы ценностей.

Ученые определили, что больше всего россияне всех возрастов боятся потери работы, роста цен, сокращения зарплаты, потери денег и роста налогов.

Исследователи планируют продолжить работу в этом направлении и дальше, чтобы научиться противостоять этим угрозам. Они могут привести к апатии и неприятии ценностей, которые составляют основу культуры.