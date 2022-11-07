Главным редактором ИА Regnum стала Марина Ахмедова | 360°

Общество 07 ноября 2022, 18:59 Главным редактором ИА Regnum стала Марина Ахмедова ИА Regnum объявило о назначении Марины Ахмедовой на пост главного редактора РИА "Новости"

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Новым главным редактором федерального информационного агентства Regnum назначили Марину Ахмедову. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте издания.

Ранее Ахмедова работала обозревателем журнала «Эксперт» и занимала пост заместителя главного редактора журнала «Русский репортер». Она является членом Совета по правам человека при президенте России.

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В качестве военного корреспондента Ахмедова посещала зону боевых действий на Украине в 2014–2015 годах.

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Помимо журналистики, Ахмедова занимается писательской деятельностью. Является автором романов и рассказов, некоторые книги ее авторства переведены на литовский язык, сообщил RT.

Ранее стало известно, что Regnum приостановило работу на неопределенный срок. Бывший главный редактор издания Модест Колеров заявлял, это решение связано с выходом гендиректора компании Юлии Крижанской из совета директоров агентства.