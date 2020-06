Главным хитом вышедших из самоизоляции россиян стала песня «Я свободен»

Во многих регионах России уже отменили режим самоизоляции. На фоне этой новости жители страны начали чаще слушать песню Валерия Кипелова «Я свободен». Трек уже вышел в лидеры по популярности.

«Главным треком для первого дня после отмены режима самоизоляции россияне выбрали хит Кипелова „Я свободен“. В топ также вошли I Want to Break Free, We Are The Champions группы Queen», — привело РИА «Новости» сообщение пресс-службы сервиса «Яндекс.Музыка».

Еще в список популярных песен попал трек Stayin Alive от группы Bee Gees, а также музыкальная группа Muse со своим Feeling Good. Еще специалисты выяснили, что большинство россиян предпочитают гулять под песню «Летние вечера», которую исполняют «Дайте танк (!)». На вечеринке пользователи любят слушать «Плачу на техно» дуэта Cream Sodа, а также «Хлеб» и «Видели ночь» от Zdob si Zdub.

Всего в исследовании сервиса участвовали 1,1 тысячи человек от 18 до 63 лет, проживающих в разных регионах страны.

Режим самоизоляции начали вводить в России из-за распространения коронавируса. Ситуацию удалось стабилизировать, поэтому регионы начали отменять ограничения. Начиная с 9 июня самоизоляция закончилась в Москве. При этом многие меры безопасности продолжают действовать.