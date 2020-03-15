«Главный врун в мире»: Фадеев высказался о работе с Наргиз

Уже больше полугода прошло с тех пор, как продюсер Максим Фадеев и певица Наргиз со скандалом разорвали свои творческие отношения. Но страсти все еще бушуют. Фадеев назвал свою бывшую подопечную самым лицемерном человеком на свете.

«Я никогда в своей жизни не встречал более лицемерного человека, чем она. Никогда, никогда. Я разное видел, в разных ситуациях был, но такого лицемерия тотального, тотального вранья я не видел вообще никогда. Это просто самый главный врун в мире», — заявил продюсер в эфире телеканала НТВ.

По его словам, у него складывались непростые отношения с многими артистами. Например, с бывшей солисткой группы Serebro Еленой Темниковой. Тем не менее он не жалеет о сотрудничестве с ней и другими музыкантами. Фадеев считает своей большой ошибкой сотрудничество с двумя людьми — Наргиз и Олегом Майами.

Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA в августе 2019 года официально расторг контракт с Наргиз и запретил ей исполнять песни музыканта. Фадеев и Наргиз начали свое сотрудничество после шоу «Голос». Продюсер подарил певице такие хиты, как «Ты моя нежность» и «Мы вдвоем». Наргиз в свою очередь заявляла, что Фадеев организовал против нее травлю. Недавно артистка объявила о начале сотрудничества с другим продюсером — Виктором Дробышем.