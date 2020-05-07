Главный врач московской поликлиники умерла от коронавируса

«43 дня она провела на искусственной вентиляции легких, аппарате ЭКМО. Несмотря на все принятые меры, осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией, оказались несовместимы с жизнью», — говорится на сайте.

Юлия Сергеева проработала в здравоохранении больше 30 лет, а с 2016 года стала главным врачом поликлиники. Она умерла в Городской клинической больнице № 52.

31 марта стало известно, что коронавирусом заразился главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Он решил не уходить на больничный, а самоизолировался в собственном кабинете. Он продолжал давать консультации, но уже в удаленном режиме. Через две недели главврач выздоровел.

Ранее в интернете появился проект «Список памяти». В него включают российских врачей, медсестер и других работников здравоохранения, погибших во время пандемии коронавируса. В документе — более 100 фамилий.