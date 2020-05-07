    07 мая 2020, 15:08

    Главный врач московской поликлиники умерла от коронавируса

    Эля Данилюк

    В Москве не стало главного врача городской поликлиники № 180 Юлии Борисовой, сообщил столичный департамент здравоохранения. Медики боролись за ее жизнь больше месяца, но спасти ее не удалось.

    «43 дня она провела на искусственной вентиляции легких, аппарате ЭКМО. Несмотря на все принятые меры, осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией, оказались несовместимы с жизнью», — говорится на сайте.

    Юлия Сергеева проработала в здравоохранении больше 30 лет, а с 2016 года стала главным врачом поликлиники. Она умерла в Городской клинической больнице № 52.

    31 марта стало известно, что коронавирусом заразился главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Он решил не уходить на больничный, а самоизолировался в собственном кабинете. Он продолжал давать консультации, но уже в удаленном режиме. Через две недели главврач выздоровел.

    Ранее в интернете появился проект «Список памяти». В него включают российских врачей, медсестер и других работников здравоохранения, погибших во время пандемии коронавируса. В документе — более 100 фамилий.