Главный врач больницы в Санкт-Петербурге рассказал о героическом труде врачей

Суровцева рассказала, что «они все эти дни работали в жесточайшем карантине, не общаясь со своими семьями, не выходя за двери отделения».

«Ко мне приходят возрастные врачи 70, 80 лет и просят оставить их на рабочих местах — они не могут оставаться в стороне, хотят быть на своем посту», — сообщила она.

Врач попросила «всех петербуржцев поддержать медиков».

«Берегите себя, берегите их!» — призвала Суровцева.