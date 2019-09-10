Главный военный храм в парке «Патриот» строят год. И уже ясно, каким он будет

Прошел год после того, как заложили первый камень главного храма российской армии в парке «Патриот». Но его строят так быстро, что уже видно, каким будет здание. Он должен стать центром воинской славы и памяти о павших воинах в годы Великой Отечественной войны.

Камень на месте будущего храма заложили в сентябре 2018 года в присутствии первых лиц государства. Святыня должна быть готова к 9 мая 2020 года — годовщине 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Высота 95 метров, после окончания строительства он станет одним из пяти самых высоких храмов в православном мире. Сейчас он еще не выглядит таким, поскольку работа над центральным куполом в процессе.

Общая площадь здания составит 10 950 квадратных метров. В храме смогут единовременно находиться порядка шести тысяч человек.

Во вторник парк «Патриот» посетили губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин. Министр обороны Сергей Шойгу провел им экскурсию по строительной площадке и показал макет с будущим обликом храма. В осмотре участвовал также митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.

Искусство с военной точностью - Как создают скульптуры для главного храма ВС России Подробнее

Архитектура проникнута символикой. Так, в храмовом комплексе будет не только церковь, но и музейная галерея. Ее длина 1418 метров — столько длилась Великая Отечественная война. На макете видно, что галерея будет окружать храм.

В самой церкви тоже будет отсылка к истории. Диаметр барабана главного купола 19,45 метра, в честь 1945 года — года окончания войны. Высота звонницы составит 75 метров, а в мае 2020 года будет 75-я годовщина со дня Победы.

Патриарх Кирилл освятил икону для храма ВС России Подробнее

Внутренние работы еще впереди. Но уже сейчас на место стройки привозят части будущих престолов и иконы. Всего в храме будет пять престолов: центральный престол в честь Воскресения Христова. Четыре будут посвящены небесным покровителям видов и родов войск вооруженных сил: святому князю Александру Невскому — покровителю сухопутных войск, святому пророку Божию Илие — покровителю ВКС и ВДВ, святому апостолу Андрею Первозванному — покровителю ВМФ и святой великомученице Варваре — покровительнице РВСН.

В храме разместят иконы святых покровителей российских воинов, а также геральдические знаки.

Известно, что стены храма украсят батальными сценами из военной истории и текстами из Священного писания. Некоторые из них уже можно увидеть на фасаде.

Источник фото: телеканал «360»

В художественном оформлении храма задействованы известные живописцы и специалисты студии военных художников имени М. Б. Грекова.

Строительство храма ведется за счет добровольных пожертвований физических и юридических лиц через благотворительный фонд «Воскресение».