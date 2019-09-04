Главный тренер «Манчестер Юнайтед» допустил возвращение Ибрагимовича в клуб
Наставник «красных дьяволов» Уле-Гуннер Сульшер допустил вероятность, что шведский бомбардир Златан Ибрагимович вернется в стан «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщила «Свободная пресса».
По словам тренера, футболист отлично провел время в Манчестере и по-прежнему отличается хорошей формой. Что касается возвращения 37-летнего форварда в английский клуб, то Сульшер допустил, что это может произойти.
«У Златана есть мой номер телефона, к тому же мы можем общаться на одном языке — если он серьезно, то я готов с ним переговорить», — признался специалист.
В свою очередь сам игрок не против вернуться в «Манчестер Юнайтед». Все упирается в интересы команды. Ибрагимович сейчас выступает за «Лос-Анджелес Гэлакси».