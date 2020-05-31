Главный терапевт Минздрава поддержал запрет продажи табака до 21 года

«Целиком и полностью поддерживаю», — заявила она.

Развитие функций легких у человека завершается к 21 году. Если пристраститься к пагубной привычке раньше этого возраста, сигареты окажут плохое воздействие на здоровье. Кроме того, никотин, будучи нейротоксином, может в дальнейшем негативно повлиять на развитие мозга. А это, в свою очередь, приведет к нарушению образовательного процесса и тревожным неврозам.

Маркетинговая стратегия табачной индустрии направлена на молодых людей, напомнила Драпкина. В связи с этим необходимо, «чтобы закон их защитил».

Ранее главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн предложил повысить возраст продажи сигарет и алкоголя. Он объяснил это тем, что психологически человек созревает в среднем к 21 году.

Никотиновую химическую зависимость победить легко, нужно только изменить свое поведение и мышление, такой совет ранее дал директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков. Тем более это необходимо сделать во время пандемии коронавируса: потребление табака при пневмонии противопоказано. Курильщики рискуют перенести COVID-19 в тяжелой форме.

Всемирный день без табака был учрежден ВОЗ в 1988 году. Этот праздник утвердили для просвещения общественности об опасностях употребления табака и пассивного курения, необходимости борьбы с нелегальной торговлей сигаретами.