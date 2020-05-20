    20 мая 2020, 10:15

    Главный специалист по клещам поделился секретами по защите от них

    Ольга Ситникова

    Доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник и главный специалист по клещам ФБУН НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина пояснила, как избежать укуса этого насекомого. Об этом сообщило радио Sputnik.

    «Когда погода благоприятная, клещи выползают, чтобы выполнить свою основную функцию — напитаться кровью, потому что без крови у самки не разовьются яйца, то есть, клещи не оставят потомства. Они выползают на травинки, на деревья не поднимаются, и сидят на травинках, поджидая, к кому бы прицепиться. Прицепиться они могут к собаке, к одежде, к голым ногам, и ползут вверх, они очень цепкие и ползут достаточно быстро. Например, они от обуви до головы могут доползти за 10-15 минут», — отметила Шашина.

    По словам эксперта, простые меры предосторожности позволят сократить риск возможной встречи с клещами.

    «Первое правило, надо быть правильно одетым. Брюки должны быть длинными, низ брюк заправлен в носки с плотными резинками или в сапоги. Куртка или рубаха должна быть в брюках, а не наоборот. Самое эффективное средство защиты — это аэрозоли с убивающим клещей действием, они называются инсектоакарицидные. Можно применять репелленты, но это менее эффективное средство. Удалять клеща, если он все-таки попал на тело, можно самому. Подцепить близко к коже, держать строго перпендикулярно, повернуть вокруг оси на 360 градусов и потянуть», — уточнила доктор биологических наук.