Главный специалист по клещам поделился секретами по защите от них

«Когда погода благоприятная, клещи выползают, чтобы выполнить свою основную функцию — напитаться кровью, потому что без крови у самки не разовьются яйца, то есть, клещи не оставят потомства. Они выползают на травинки, на деревья не поднимаются, и сидят на травинках, поджидая, к кому бы прицепиться. Прицепиться они могут к собаке, к одежде, к голым ногам, и ползут вверх, они очень цепкие и ползут достаточно быстро. Например, они от обуви до головы могут доползти за 10-15 минут», — отметила Шашина.

По словам эксперта, простые меры предосторожности позволят сократить риск возможной встречи с клещами.

«Первое правило, надо быть правильно одетым. Брюки должны быть длинными, низ брюк заправлен в носки с плотными резинками или в сапоги. Куртка или рубаха должна быть в брюках, а не наоборот. Самое эффективное средство защиты — это аэрозоли с убивающим клещей действием, они называются инсектоакарицидные. Можно применять репелленты, но это менее эффективное средство. Удалять клеща, если он все-таки попал на тело, можно самому. Подцепить близко к коже, держать строго перпендикулярно, повернуть вокруг оси на 360 градусов и потянуть», — уточнила доктор биологических наук.