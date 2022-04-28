Главный синоптик РФ Вильфанд рассказал о погоде на майские праздники

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде на майских праздниках в Москве и Санкт-Петербурге. Его слова привела «Парламентская газета».

Синоптик сообщил, что начиная с четверга, 28 апреля, и до конца месяца ночные температуры будут держаться около нуля, а дневные — около 9-11 градусов тепла. Однако осадков в эти дни не намечается.

Примерно 10-12 градусов тепла будет в Москве 1 мая. Далее прогнозируется небольшое потепление на один-два градуса.

«Москвичи вполне могут встретить майские на природе. Только одеться все-таки нужно теплее», — сказал специалист.

В Санкт-Петербурге на майские праздники погода будет немного хуже, чем в Москве. В ночное время суток столбик термометра опуститься до -3 градусов, а днем будет +6-8 градусов. В первых числах мая будет около 9-10 градусов. Осадков не прогнозируется.