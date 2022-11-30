Общество 30 ноября 2022, 18:40 Главный синоптик Петербурга рассказал о норме осадков в ноябре этого года

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В этом году ноябрь в Санкт-Петербурге оказался малоснежным, его нормы не соответствует ежегодным показателям. Об этом главный синоптик города сообщил Александр Колесов «Невским новостям».

По словам синоптика, жителей Петербурга в последний день осени ожидает небольшой снег. Однако даже предстоящие осадки все равно не поспособствуют достижению нормы в ноябре.

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«Норма для Санкт-Петербурга — 56,2 мм, а выпало 48 мм», — пояснил синоптик.

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Колесов также добавил, что в первые дни зимы в городе ожидается облачная погода с небольшими прояснениями.

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